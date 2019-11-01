После обеда в московском «Зарядье» к врачам обратились 13 артистов Мариинского театра. Среди госпитализированных ребёнок

Тринадцать человек почувствовали недомогание после обеда в московском парке «Зарядье». Об этом «Фонтанке» сообщили в столичном департаменте здравоохранения первого ноября.

«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии. За медицинской помощью обратилось 13 человек, из них 6 госпитализировано, в том числе 1 ребёнок», — отметили в ведомстве.

Семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации они отказались. Состояние пациентов оценивается как нетяжёлое. Причину отравления ищет Роспотребнадзор.

Оркестр Мариинского накануне выступил на сцене парка «Зарядье» в Москве. Музыканты пообедали блюдами из ланч-боксов, затем почувствовали недомогание. По данным «Фонтанки», на место вызвали 8 скорых, привозной обед мог сказаться на здоровье не только петербургских артистов, но и работников сцены.





Все пациенты нетяжелые. Медицинская помощь и обследование оказывается в полном объёме. Роспотребнадзор проводит все необходимые эпидемиологические мероприятия по установлению причин.

На сайте концертного зала «Зарядье» в афише нет изменений. Сегодня вечером оркестр Мариинского театра должен выступить с оперой «Тангейзер».