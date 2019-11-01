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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
01.11.2019 11:12
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В ГК «ПСК» объясняют, чем отличается архитектура домов бизнес-класса

Статус дома бизнес-класса предполагает индивидуальность во всём – от архитектуры до отделки мест общего пользования (МОПов). На смену ещё недавно популярной вычурности пришла сдержанность и гармония. Отдел дизайна ГК «ПСК» рассказывает о трендах, находящих отражение в современных проектах.

В ГК «ПСК» объясняют, чем отличается архитектура домов бизнес-класса

ПСК

Бизнес в деталях

Как театр начинается с вешалки, так и дом бизнес-класса начинается с входной группы, лестниц и площадок. Оформление внутренних пространств – один из ключевых факторов уникальности проекта, поскольку формирует целостное представление о проекте наравне с архитектурой, ландшафтным дизайном и технологиями. 

 — Проект бизнес-класса – это не паркинг с лифтом или просторные террасы взятые отдельно друг от друга. Это единая идея, которая должна считываться на разных уровнях восприятия дома, — говорят в отделе дизайна ПСК. — По этой причине все детали, от расположения и названия до узора напольной плитки в холле, мы прорабатываем так, чтобы воплотить индивидуальность каждого нашего проекта.

Контекст восприятия

В конце 90-х – начале нулевых многие застройщики считали главной задачей показать роскошь проекта. Тогда колонны в греческом стиле, обилие мрамора и даже ковры с натюрмортами в холлах считались атрибутом бизнес-класса. К частью, довольно быстро произошёл отказ от свободно трактуемой эклектики, в пользу функциональности и гармоничности. Например, в ЖК «Дипломат» неподалеку от Невского проспекта как архитектура, так и внутреннее оформление выдержаны именно в современном стиле сдержанной классики. Благодаря этому дом «синхронизирован» с городом — выглядит так, словно находился в центре Петербурга всегда. Такой же подход, со сдержанностью и проработкой деталей, применён и в отделке входной группы.

ЖК Look у Лиговского проспекта — пример яркого и выделяющегося дома. Но и здесь архитектурная гармоничность сохранена. С помощью сочетания цветов, присутствующих в квартале, и современных форм с эстетичной наружной отделкой, дом стал не менее петербуржским, нежели здания прошлого и позапрошлого веков.

— Хороший дизайн тот, что раскрывается не сразу. В Петербурге десятки домов прошлых веков, чье оформление фасадов и карнизов требует времени для полноценного восприятия. ЖК «Новый Невский» — один из недавних примеров такового подхода. Качественная недвижимость бизнес-класса, как продукт, многослойна: первое восприятие происходит на уровне эмоций, а затем впечатление подтверждается качеством материалов, — говорят в отделе дизайна ПСК.

Стиль и функциональность

Эмоциональный отклик среди покупателей находят проекты с узнаваемым стилем. Например, в ЖК Nobelius в исторической части Выборгского района ПСК воссоздаёт элементы северного модерна – тот же стиль, что и в архитектуре окружающих домов, но в современном прочтении. Внутри здания эстетика  и декор из метлахской плитки сочетается с износостойким керамогранитом с классической раскладкой формы октагон. Узор напольного покрытия обыгрывает популярные в те годы детали интерьера. Центральным элементом входной группы станет камин, обязательный для дорогих домов Петербурга XIX и начала XX веков.

— В ЖК Nobelius мы расширили понятие дизайна и предусмотрели не только визуальный, но и звуковой оммаж – каждую дверь украсит кноккер, чей благородный звук был на какое-то время просто утрачен. Такие необычные детали и развитие дизайна уже на уровне звуков — ценятся больше всего, — отмечают в ПСК.

Дизайн-концепция, материалы отделки, детализированные рендеры и макеты жилых зданий, строящихся ГК «ПСК» представлены в офисах продаж рядом с объектами строительства. Запись на персональную консультацию по телефону (812) 640-38-38.


Справка о компании "ПСК"

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс Look – застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

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