Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +2
$ 64.03р
71.48р
12:32 01.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
01.11.2019 11:55
Печать

Петербурженку от заказного убийства спасло обращение киллера в полицию. Ее жизнь оценили в миллион рублей

МВД разыграло смерть жительницы Петербурга, чтобы поймать заказчика ее устранения.

«Сотрудниками Главного управления МВД России по СКФО предотвращено похищение и убийство жительницы Санкт-Петербурга», – рапортует 1 ноября МВД.

По данным ведомства, директор кисловодского санатория задумал убить гражданскую жену своего умершего  брата, чтобы получить наследство. За это он готов был заплатить миллион рублей своему знакомому, который вместо убийства решил рассказать все полиции. «После того, как этот замысел стал известен оперативникам, дальнейшие события развивались под их контролем», – указывает МВД.

Полицейские инсценировали похищение петербурженки. Ее загримировали, после чего отправили фотографию заказчику. В момент передачи оплаты кисловодского охотника за наследством задержали.


«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 (Подстрекательство), части 1 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство)», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео: МВД РФ

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Glorax Development
      01.11.2019 11:37

      Десять банков аккредитовали VIII квартал Golden City

      К моменту старта продаж квартир в VIII квартале Golden City, который Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, жилой комплекс аккредитовали десять ведущих банков.
      ГК «КВС»
      01.11.2019 09:00

      Открыты продажи в новых домах ЖК «Ясно.Янино» от ГК «КВС»

      Группа компаний «КВС» 1 ноября открыла продажи квартир в домах 2-го этапа 3-го квартала ЖК «Ясно.Янино» во Всеволожском районе Ленинградской области. Стоимость квартир начинается от 1,8 млн рублей.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      31.10.2019 18:00

      Все новостройки Петербурга – на Пулковских высотах

      1-3 ноября 2019 года в Международном конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум» пройдёт очередная «Ярмарка недвижимости».
      unsplash.com
      31.10.2019 17:22

      В ГК «ПСК» рассказали, когда вместо ипотеки выбирают рассрочку

      В России за девять месяцев 2019 года выдано 893 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1.9 трлн руб., что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года*.
      ГК «Полис Групп»
      31.10.2019 17:16

      Готовность пятой очереди ЖК «Краски лета» выше 80%

      ГК «Полис Групп» продолжает строительство последней 5й очереди ЖК «Краски лета» в Мурино.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      31.10.2019 12:03

      ЖК «Юнтолово» проинспектировала конкурсная комиссия «Доверие потребителя»

      28 октября «Главстрой Санкт-Петербург» принимал экспертную комиссию конкурса «Доверие потребителя». Специалисты осмотрели дома и территорию 4-й и 5-й очереди жилого комплекса.
      Группа ЦДС
      31.10.2019 11:21

      Новый арт-объект появился в Кудрово

      Арт-объект площадью почти 300 кв. м появился в Кудрово, на Пражской ул., 14. Тема новой работы арт-группы «Явь» — освоение космоса и познание Вселенной.
      «Аквилон Инвест»
      31.10.2019 10:55

      «Аквилон Инвест» представит проекты на «Ярмарке Недвижимости»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» примет участие в крупнейшей тематической выставке в России «Ярмарка недвижимости», которая пройдет с 1 по 3 ноября 2019 года в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум». При покупке квартиры в «Аквилон Инвест», гости выставки смогут воспользоваться специальной скидкой.
      фото предоставлено изданием «Ведомости»
      30.10.2019 14:10

      III ежегодная конференция Ведомостей «Пищевая промышленность и ретейл»

      24 октября 2019 г. на площадке Author Boutique Hotel прошла III ежегодная конференция «Пищевая промышленность и ретейл», организованная деловым изданием «Ведомости».
      Группа ЦДС
      30.10.2019 13:01

      В Невском районе появилась новая дорога

      Группа ЦДС завершила строительство внутриквартального проезда в жилом комплексе ЦДС «Приневский». Дорога протяженностью 280 м соединяет объект с Приневской улицей, ведущей к Октябрьской набережной.
      фото предоставлено ГК «КВС»
      30.10.2019 12:37

      ГК «КВС» примет участие в Ярмарке Недвижимости

      С 1 по 3 ноября Группа компаний «КВС» участвует в традиционной «Ярмарке Недвижимости» в Экспофоруме. На стенде компании под номером «Г13» можно будет забронировать квартиру с приятными бонусами, получить консультацию по ипотеке и познакомиться с выгодными предложениями жилья на старте продаж.
      ГК «Эталон»
      30.10.2019 11:50

      ЖК BOTANICA от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию банка-партнера

      АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал ЖК BOTANICA, который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 200 метрах от Ботанического сада по адресу: Аптекарский пр., д. 5, литера А.