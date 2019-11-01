Петербурженку от заказного убийства спасло обращение киллера в полицию. Ее жизнь оценили в миллион рублей

МВД разыграло смерть жительницы Петербурга, чтобы поймать заказчика ее устранения.

«Сотрудниками Главного управления МВД России по СКФО предотвращено похищение и убийство жительницы Санкт-Петербурга», – рапортует 1 ноября МВД.

По данным ведомства, директор кисловодского санатория задумал убить гражданскую жену своего умершего брата, чтобы получить наследство. За это он готов был заплатить миллион рублей своему знакомому, который вместо убийства решил рассказать все полиции. «После того, как этот замысел стал известен оперативникам, дальнейшие события развивались под их контролем», – указывает МВД.

Полицейские инсценировали похищение петербурженки. Ее загримировали, после чего отправили фотографию заказчику. В момент передачи оплаты кисловодского охотника за наследством задержали.





«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 (Подстрекательство), части 1 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство)», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.