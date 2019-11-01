СМИ: Рунет стал изолированным, но только на бумаге. На установку оборудования потребуется год

На установку оборудования для полной изоляции российского сегмента Интернета нужен год, хотя соответствующий закон уже вступил в силу 1 ноября.

«Закон все же начнет работу, «но по факту не на всей территории» <...> на федеральное развертывание необходимого оборудования уйдет еще примерно год», – об этом 1 ноября сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Для изоляции Рунета операторы должны установить технические средства противодействия угрозам, или ТСПУ, необходимые для фильтрации трафика. Их установка и обслуживание будут вестись за счет государственного бюджета. В случае угрозы для российского сегмента Интернета оборудование позволит передать централизованное управление сетью Роскомнадзору.

Кроме того, на данный момент не приняты все необходимые подзаконные акты.

Закон о суверенном Интернете был принят Госдумой в окончательном чтении 16 апреля. Среди угроз для Рунета названы https://www.fontanka.ru/2019/05/24/079/: угроза целостности, устойчивости и безопасности. В июне Роскомнадзор опубликовал правила изоляции.



