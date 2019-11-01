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01.11.2019 11:01
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Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест» в октябре

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в октябре 2019 года: NEWПИТЕР, «Новое Купчино», «Капитал», «Архитектор» и «Город мастеров».

Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест» в октябре

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

В жилом квартале NEWПИТЕР в гп. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области компания «Строительный трест» ведет строительство восьмого, девятого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей.

В восьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, включающем в себя 9-этажный кирпичный дом на 259 квартир, завершаются общестроительные работы. Начались работы по заливке парапетов кровли на первой секции. Полностью завершены работы по установке общеобменной и пожарной системы вентиляции. В ближайшее время специалисты приступят к откопке котлована под строительство одноэтажной пристройки.

В жилых секциях девятого лота комплекса, также состоящего из 9-этажного дома на 259 квартир, продолжаются работы по кирпичной кладке стен седьмого и восьмого этажей. Ведутся сантехнические и электромонтажные работы. Завершены облицовочные работы стен первого этажа. Ввод в эксплуатацию обоих лотов назначен на IV квартал 2020 года.

В десятом лоте, 9-этажном жилом доме на 183 квартиры, ведутся пусконаладочные работы инженерных систем, завершается благоустройство придомовой территории. Сдача дома назначена на IV квартал 2019 года.

В общеобразовательной школе на 550 учащихся, строящейся в составе ЖК NEWПИТЕР, также производятся пусконаладочные работы, завершаются отделочные работы в актовом зале. Ввод объекта запланирован на IV квартал текущего года.

На Малой Бухарестской улице продолжается возведение двух очередей 13-этажного жилого комплекса «Новое Купчино». Первый этап состоит из пяти секций. В первых трех секциях готовится монтаж лифтового оборудования. В секциях 1.4 и 1.5 ведется прокладка внутренних сетей, стартовали отделочные работы мест общего пользования. На втором этапе, куда входят четыре секции основного корпуса и два отдельностоящих дома, ведется кирпичная кладка стен на уровне восьмого, девятого и десятого этажей.

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области продолжается строительство 9-секционного лота 7-21, а также 8 лота, получившего название «Архитектор».

Лот 7-21 состоит из двух разноэтажных домов на 9 жилых секций и встроенно-пристроенного детского сада. В октябре в секциях «А», «Б», «В» и «Г» завершены все работы, идет госкомиссия. В секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К» продолжается отделка мест общего пользования, ведутся сантехнические работы. Ведутся клининговые работы. Завершается строительство детского сада. Благоустройство придомовой территории практически закончено. Ввод в эксплуатацию лота 7-21 ЖК «Капитал» запланирован на IV квартал 2019 года.

Продолжается строительство 27-этажного жилого комплекса «Архитектор» на 869 квартир и подземного паркинга на 274 машиноместа. Дом напоминает лист клевера и состоит из пяти секций. В секциях 8.1 и 8.2 залита плита перекрытия над 25 этажом. В секциях 8.3 и 8.4 выполнена кирпичная кладка стен 24 этажа. В секции 8.5 выполняется кирпичная кладка стен 24 этажа. Во всех секциях смонтированы окна с 5 по 15 этаж. Специалисты приступили к работами по инженерным системам: отопление, электрика, слаботочные системы. Завершить строительство ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.

В Калининградской области компания «Строительный трест» продолжает строительство второго лота (третья очередь строительства) ЖК «Город мастеров». В состав второго лота входит четыре дома: №7, 8, 9 и 10. В доме №7 завершены монолитные работы, ведется кладка стен четвертого и пятого этажей. В доме №8 ведется заливка стен третьего этажа, а также монтаж перекрытия над четвертым этажом. В доме №9 завершены монолитные работы, ведется кладка фасадных и внутренних стен четвертого этажа, а также кладка дымоходных каналов на кровле. Кроме этого, начался монтаж стропильной системы кровли. В доме №10 производится монтаж стен шестого этажа, кладка стен первого-третьего этажей.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»


ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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