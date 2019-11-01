Экстрадицию петербуржца Алексея Буркова в США приостановили по просьбе семьи осуждённой в России израильтянки

Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию в США россиянина Алексея Буркова, которого обвиняют во взломе компьютерных баз данных. Решение приняли после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в России за контрабанду наркотиков.

Как вечером 31 октября сообщило издание The Jerusalem post, родные израильтянки, которые рассчитывают, что власти согласятся вернуть Иссахар на родину в обмен на Буркова, подали петицию об отмене его экстрадиции в США в Высший суд справедливости. Ранее решение о выдаче петербуржца Штатам подписал министр юстиции Израиля Амир Охана.

Буркова арестовали в Израиле по запросу Интерпола в 2015 году. МИД России вытупил против подобных действий, заявив, что арест по запросу США – грубое нарушение норм международного права. Наама Иссахар получила 7,5 лет колонии в октябре 2019 года: в апреле её задержали в московском Шереметьево с 9,6 грамма наркотиков в багаже.



