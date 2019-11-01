Ученые выяснят, как пахнет свежая сдоба на орбите. На МКС собираются впервые приготовить космическое шоколадное печенье

На борту Международной космической станции (МКС) испытают новую электропечь, которая может работать в условиях невесомости. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Печь называется Zero G Oven, ее доставят на МКС на борту грузового корабля Sygnus. Научиться готовить свежую выпечку в условиях невесомости важно с учетом планов по освоению Марса, что потребует долговременных перелетов. По предварительной информации, эксперимент начнут с выпечки печенья с шоколадом. Замороженное тесто для него хранится на МКС с лета 2019-го. Отметим, печь разогревается до 177 градусов по Цельсию, на приготовление одного печенья уйдет от 15 до 20 минут. Причем после того, как выпечку достанут из печи, ее разместят на специальной решетке, благодаря чему по всему отсеку МКС будет распространяться запах свежей сдобы.

«Когда вы находитесь в космосе, вам, наверное, захотелось бы ощутить запах готовящегося печенья. Такая печь — это как сердце для дома, она сделает жизнь на орбите более комфортной, приятной и позволит разнообразить вкусовые ощущения», — заявила AP один из разработчиков печи, Джордана Фихтенбаум.

Напомним, на МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, итальянец Лука Пармитано.



