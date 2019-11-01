Артисты Мариинского театра отравились после выступления в московском «Зарядье»

Музыканты оркестра Мариинского театра отравились на гастролях в Москве. Артисты госпитализированы. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников первого ноября.

Оркестр Мариинского накануне выступил на сцене парка «Зарядье» в Москве. Музыканты пообедали блюдами из ланч-боксов, затем почувствовали недомогание. По данным «Фонтанки», госпитализированы восемь человек.

Во второй инфекционной больнице Москвы «Фонтанке» подвердили информацию о поступлении к ним трёх артистов Мариинского театра. Уточнять информацию об их состоянии не стали.

C 30 октября по 4 ноября в Москве проходит фестиваль «Зарядье». На сайте Мариинского театра указано, что в форуме принимают участие лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского разных лет, ведущие солисты оперной труппы, хор, Страдивари-ансамбль и симфонический оркестр. На сайте концертного зала «Зарядье» в афише нет изменений. Сегодня вечером оркестр должен выступить с оперой «Тангейзер».



