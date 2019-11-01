В Ленобласти полиция раскрыла кражу 26 тонн фиников

Меньше суток ушло у полиции на поиски 26,5 тонн фиников, пропавших в Ленинградской области вместе с фурой. В краже подозревают 32-летнего дальнобойщика.

Как сообщили 1 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, гендиректор компании-грузоперевозчика пришел с заявлением в полицию накануне. Мужчина сообщил, что из Петербурга выехал тягач марки Freightliner. В полуприцепе были сушеные финики на сумму 1,5 миллиона рублей. До Москвы грузовик не доехал, исчезнув со стоянки на 77-м километре Южного полукольца. Общий ущерб потянул на 3,5 миллиона.

Оперативники быстро разыскали Freightliner, на который вывела система слежения «Эра-Глонасс». Грузовик без прицепа скучал в селе Ушаки Тосненского района.

Прицеп с финиками нашли сотрудники полиции Гатчинского района у дома 115 по Волхонскому шоссе в Пушкинском районе Петербурга. Задержан водитель. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).



