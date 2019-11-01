Каникулы на дорогах Петербурга, но только по утрам. Среди «жертв» немногочисленных ДТП – упорный светофор

Третий день подряд в Санкт-Петербурге максимальная загруженность дорог по утрам остаётся на уровне лета или каникул. 1 ноября в утренний час пик этот показатель достиг «жёлтых» 4 баллов, так же, как 29 и 30 ноября, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Обычно в осенние будни по утрам бывает до 6, реже 7 баллов.

При этом по вечерам по-прежнему плотно: в понедельник, 28 октября, выдавшийся днём жестянщика, сервис зафиксировал 8 баллов; 29 и 30 октября – 7 баллов, 31 октября – 8 баллов.

Самыми загруженными магистралями сегодня к 10 часам стали Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (7 баллов), проспект Славы и Народная улица к КАД (6 баллов), проспект Славы и Народная улица к Московскому (7 баллов), Индустриальный проспект и проспект Большевиков к Шафировскому (6 баллов). На трёх магистралях отмечено необычно свободное движение: Приморский проспект в центр (3 балла, что на 3 балла ниже обычного), Пискарёвский проспект в центр (3 балла, что на 3 балла ниже обычного), Выборгское шоссе в центр (2 балла, что на 2 балла ниже обычного).





Крупнейшими пробками утром 1 ноября стали:

9:58, внутренняя сторона КАД и Большой Обуховский мост (где идёт ремонт), 6,1 км, от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Пробка продержалась 3 часа 10 минут. 9:58, внешняя сторона КАД, 5,5 км, от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 40 минут. 8:51, Витебский проспект и Воздухоплавательная улица, 3,3 км, от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 40 минут. 7:43, Мурманское шоссе и Народная улица, 3,2 км, от КАД до Дальневосточного проспекта. Пробка продержалась 1 час 40 минут. 9:31, Индустриальный проспект, 3 км, от Хасанской улицы до шоссе Революции. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.

Сообщений об авариях в соцсетях не очень много. На Полюстровском проспекте, 61, «Шкода» сбила светофор, который хоть и развалился на части, но продолжает светиться. На перекрёстке проспекта Славы и Белградской улицы, где ДТП происходят нередко, столкнулись три автомобиля, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ночью на Выборгском шоссе произошло смертельное ДТП. «Фонтанка» рассказывала подробности и показывала фотографии.