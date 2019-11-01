У Danske Bank в Петербурге аннулировали лицензию. Банк уходит из России на фоне скандала с отмыванием денег

Справка:

Напомним, Danske Bank фигурирует в трех уголовных делах в Дании, а также в США и Эстонии. В начале осени банк рассказал о результатах внутреннего расследования. Оно показало: через эстонское отделение граждане России и стран СНГ, всего 15 тысяч иностранцев, в период с 2007-го по 2015 годы провели незаконных транзакций на 200 миллиардов евро.

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер для расследования схемы по отмыванию денег в Danske Bank нанял юриста фонда Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и Магнитский, он погиб в СИЗО. Браудер инициировал принятие так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Летом 2018 года Браудер потребовал у генпрокурора Эстонии возобновить дело об отмывании денег.