Сверху снег, снизу гололедица – Петербург в тылу циклона

Небольшой плюс и небольшой снег – такая погода ждёт петербуржцев в первый день ноября и последний рабочий день перед длинными выходными.

Сегодня Санкт-Петербург находится в тыловой части циклонического вихря, уходящего на восток, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook. Будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 2 – 4 градусов, в Ленинградской области будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Местами возможны кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, вечером – гололедица. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с, порывистый.

Атмосферное давление в Петербурге будет слабо расти. Барометры покажут 759 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

В выходные, по прогнозу синоптиков, тоже ожидаются осадки, температура будет медленно расти.



