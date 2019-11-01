Погибший в перестрелке с экс-мэром города в Кемеровской области был с рацией и мог отпугнуть собак. СК показал видео с места убийства

Видеозапись с места убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева опубликовал Следственный комитет России 1 ноября. На месте нашли тело предполагаемого нападавшего, который погиб в перестрелке с бывшим чиновником. СМИ выяснили подробности о его личности, однако официальных комментариев пока не поступало.

На кадрах видео на канале СК в YouTube видны усадьба, работа следствия и, предположительно, закрытое тканью тело. По данным СК Кузбасса, разбойное нападение произошло накануне вечером в селе Верх-Чумыш под Киселевском. Супруга экс-мэра заметила на участке силуэты двух людей с фонариками, после чего 59-летний Лаврентьев взял ружье и вышел во вдор. Раздались выстрелы, выскочившая вслед женщина нашла тела супруга и неизвестного мужчины.

Издание «Тайга.инфо» утверждает, что имя второго погибшего в перестрелке человека Марат Гарипов. Ему 45 лет. К дому Лаврентьева он приехал в камуфляжном костюме, с темным чулком на голове с прорезями для глаз. Прихватил с собой бинокль, рацию, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак.





Источник портала VSE42.Ru рассказал, что на месте убийства были найдены десятки гильз от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья. По его словам, после перестрелки преступники скрылись на пяти автомобилях. В розыск будут объявлены минимум пять человек, в районе объявлен план «Перехват».

«Пистолет-пулемет «Кедр» находится на вооружении практически всех силовых структур России, в том числе внутренних войск и спецподразделений. «Кедр» на черном рынке «редкий экземпляр», в основной встречаются краденые или утраченные, рассказал «Тайге.инфо» источник в правоохранительных органах. К оружию подходят патроны от пистолета Макарова.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В качестве основной версии рассматривается разбойное нападение.