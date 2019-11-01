Минобороны РФ показало видео погрузки баллистических ракет в пусковые установки в Калужской области
Министерство обороны РФ показало процесс загрузки межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» в пусковые установки. Видеозапись опубликована на канале ведомства в YouTube 1 ноября.
На кадрах показано, как спецтехника доставляет «Ярсы» в ракетный полк в Калужской области, который проходит перевооружение. Далее баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку со специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов.
МБР PC-24 «Ярс»- российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.