Семь женщин, двое мужчин и 200 сим-карт. Полиция задержала телефонных банковских мошенников

Полиция задержала девять человек, которые могут быть причастны к хищениям денежных средств с банковских счетов россиян. Они часто меняли квартиры и номера.

Как 1 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемые попались полиции на съемной квартире в Иваново. Среди задержанных оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. По предварительным данным ведомства, они могут быть причастны более чем к 50 преступным эпизодам. В МВД пояснили, что схема хищения во всех случаях была примерно одинаковая. Потерпевшим звонил мнимый сотрудник службы безопасности банка и сообщал о подозрительных операциях по счетам. Затем клюнувшим на эту удочку предлагали спасти деньги, перекинув их на новый безопасный счет, после чего доверчивые россияне передавали злоумышленникам данные своих банковских карт — PIN- и CVV-коды, а также называли сроки действия карт.

По предварительной информации, в среднем, результатом звонка становились от 9 до 20 тысяч похищенных рублей. При обыске у подозреваемых изъяли около 20 мобильных телефонов, а также более 200 сим-карт и десяти банковских карт.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК (кража с банковского счета). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до пяти лет с возможным ограничением свободы до полутора лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб.

Один фигурант дела арестован, остальных ограничили подписками о невыезде надлежащем поведении.



