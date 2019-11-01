Происшествия
На Салова горит автосервис. Огонь захватил 400 квадратов
Огонь охватил территорию автосервиса во Фрунзенском районе Петербурга первого ноября. О пожаре в социальных сетях рассказали очевидцы.
В МЧС Петербурга сообщение о возгорании на Салова, 44 поступило в 8.04. Пламя полыхает в одноэтажном здании «Автотехцентра». Пожару присвоен №1-Бис, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.
«На месте 11 единиц техники и 44 человек личного состава», — отметили в пресс-службе ведомства.