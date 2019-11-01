Вместо свадьбы. Под Омском погиб жених, невеста с тяжёлыми травмами, ДТП попало на видео

Две легковушки подлетели в воздух при лобовом столкновении в Омской области. В этом ДТП погибли два человека и пятеро пострадали.

Как сообщает 1 ноября издание «Город 55», в аварию попали молодой мужчина и девушка, которые через два дня должны были пожениться. Он скончался, у неё тяжёлые травмы.

По данным областного УМВД, 31 октября на 40-м километре дороги Бакбасар – Азово – Шербакуль водитель Mitsubishi пошел на обгон и влетел во встречный Nissan. Вероятно, мужчина не справился с управлением на подмерзшей дороге: по словам местных жителей, машины в тот день сильно заносило.

В «Митсубиши» погибли мужчина-водитель и его пассажирка. Ещё трое пассажиров с серьёзными травмами попали в больницу. Также госпитализировали женщину-водителя автомобиля Nissan и двоих её пассажиров.





Как выяснилось позже, погибший парень ехал вместе со своей невестой из Омска. «Парню был всего 21 год, 2 ноября должна была быть свадьба! Его девушка вся переломана, сломан позвоночник и ноги», – приводит издание слова знакомой погибшего.

Видеорегистратор машины, которую хотел обогнать жених, зафиксировал момент столкновения. Запись выложена в сообществе «Мимо проходил» «ВКонтакте».