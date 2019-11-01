Водитель выехал на встречку на дороге Парголово – Огоньки. Есть погибший и пострадавшие

Первый день ноября на Выборгском шоссе начался со смертельного ДТП.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла около 2:16 на 26-м километре дороги Парголово – Огоньки (Всеволожский район области). По предварительной версии, мужчина 1959 года рождения на «Сузуки Гранд Витаре» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Шкоду Октавию» под управлением мужчины 1994 года рождения.

Водитель «Шкоды» скончался на месте. Водитель и пассажир «Сузуки» получили тяжёлые травмы.





ГИБДД проводит проверку, выясняя все обстоятельства происшествия.