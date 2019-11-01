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Общество
01.11.2019 08:27
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После ликвидации главаря ИГИЛ в США резко выросли цены на собак породы малинуа. За овчарку предлагают до 85 тысяч долларов

Собаки породы малинуа (разновидность бельгийской овчарки) рекордно подорожали в США. Заводчики сообщают о взрывном росте интереса к породе после того, как овчарка по кличке Конан помогла ликвидировать террориста «номер один», передает 1 ноября РИА Новости.

Служебная собака американской армии породы малинуа принимала участие в ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГИЛ, организация запрещена и признана террористической в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Президент США Дональд Трамп, выступая с заявлением о ликвидации главаря террористической группировки, покзал фотографию овчарки по кличке Конан.

Крупнейшим поставщиком малинуа командованию спецопераций США является питомник Ruidoso Malinois. Его владелец Ирен Хаукрофт сообщила порталу TMZ, что один из потенциальных покупателей предложил ей за собаку 85 тысяч долларов. В настоящее время в питомнике проживают более 70 малинуа. Ранее Хаукрофт продавала подрощенных животных в диапазоне от 16 до 25 тысяч долларов, а щенков – не более чем за 2 тысячи.


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