В Госдуме готовят закон, который позволит продавать недвижимость с детскими долями, чтобы получить ипотеку

В России планируют разрешить продавать недвижимость с выделенными для детей долями, чтобы получить ипотеку на новое жилье. В настоящее время доли несовершеннолетних находятся под защитой органов опеки.

Поправки в законодательство готовят депутаты Госдумы, пишет 1 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на главу комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам Аксакова, инициаторами поправок выступили банкиры. Ранее Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась с письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Банкиры предложили законодательно изменить порядок оформления долевой собственности на детей во взятом в ипотеку жилье. В частности, они предлагают предусмотреть выделение детских долей после полного погашения кредита.

На данный момент, дети получают доли, если недвижимость приобреталась с привлечением средств материнского капитала. Закон предписывает родителям оформить нотариально заверенное обязательство выделить несовершеннолетним доли в таком жилье. Это приводит к тому, что семья не может в дальнейшем улучшить жилищные условие. Банки откажут таким заемщикам в новом кредите или рефинансировании, поскольку органы опеки потребуют в обязательном порядке выделить детям доли в новых квартире или доме. В случае дефолта по кредиту, банк не сможет реализовать такое жилье, чтобы покрыть долг.



