СИМ добавляют в ПДД. Минтранс описал нового участника движения

Министерство транспорта России, как и планировалось, подготовило проект правил для передвижения «средств индивидуальной мобильности», или СИМ – устройств, предназначенных для перемещения человека с помощью электродвигателя и (или) мускульной силы самого человека. Это роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и прочая подобная техника. В их число не входят велосипеды и инвалидные коляски.

По информации РИА «Новости», проект предлагает ввести новые дорожные знаки: «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица на средствах индивидуальной мобильности», «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности». Таким образом в ПДД появится новый участник дорожного движения. Граждане старше семи лет, использующие роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства передвижения, больше не будут считаться пешеходами. Использование такого транспорта, как и велосипедов, в пешеходных зонах предлагается запретить (за исключением детей до 7 лет).

В случаях совмещённого движения пешеходов с велосипедами и СИМ первые должны получить преимущество, а вторые – ограничение скорости на уровне 20 км/ч. При этом дети до 7 лет на СИМ могут двигаться в пешеходным зонах, от 7 до 14 лет – по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам на стороне, предназначенной для велосипедистов, люди старше 14 лет – по велосипедным полосам, велодорожкам, проезжей части велосипедных зон.



