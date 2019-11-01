«Мы видим четкие признаки». США обвиняют Россию в попытках разжечь протесты и беспорядки в Чили

Российские «интернет-тролли» разжигают противоречия в Чили и мешают наладить конструктивный диалог. С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента США.

«Что касается России, то мы видим четкие признаки того, как люди используют в своих целях эти дебаты и искажают их с помощью злоупотребления троллингом в социальных медиа, стремясь усугубить раскол, разжечь конфликт и выступать в качестве препятствия во время ответственных демократических дебатов вместо того, чтобы позволить гражданам Чили вести свои собственные обсуждения по поводу курса, который должна занять их страна. В этом проблема», – цитирует представителя Госдепа ТАСС. При этом в Госдепе не стали отвечать на вопрос, считают ли США этих людей напрямую связанными с российскими властями.

Протесты начались в столице Чили Сантьяно после того, как стоимость проезда в метро выросла в среднем выросла на 30 песо ($0,04). Беспорядки охватили и другие города. Протестующие жгли станции метро, офисные и торговые центры, громили магазины и устраивали стычки с полицией. Погибли не менее 19 человек, пострадали более тысячи. 26 октября на митинг в Сантьяго вышло более миллиона человек.

В связи со сложившейся ситуацией президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.





На прошлой неделе Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в стране отменен.