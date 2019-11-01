Дёшево и сердито. Россиянам хотят дать право не платить за некачественные услуги ЖКХ

Россиян хотят наделить правом не платить за услуги ЖКХ, если те оказаны плохо и некачественно. С предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), который направил предложение министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Законотворец пояснил, что регулярно получает жалобы на высокие тарифы ЖКХ, а сами услуги при этом не соответсвуют требованиям, передает 1 ноября РИА Новости. Власов пояснил, что для таких случаев есть схема перерасчета, но она сложная и малопонятная для обычных граждан.

Депутат считает необходимым закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода, если вода, газ, свет или тепло подаются с перебоями, а качество воды не соответствует санитарным нормам.

Правительство 30 октября утвердило рост тарифов ЖКХ в России на 2020 год. В Санкт-Петербурге плата не должна вырасти более чем на 3,8 процента. В 2019 году во втором полугодии коммуналка должна была подорожать максимум на 4,5%, однако Смольный уложился в 0,4%. В то же время Смольный поднял плату за содержание на квадратный метр, так что совокупный платеж за жилищные и коммунальные услуги вырос примерно на 2,5 — 2,8%. Ранее похолодание в Петербурге скажется на цифрах в ноябрьских квитанциях ЖКХ, которые выставляются за октябрь. На строчку за тепло повлияет сентябрьский отопительный хвост и сумма может доползти до 4,1 тысячи рублей.



