Бывший мэр города в Кемеровской области погиб в перестрелке. Неизвестные напали на него в загородном доме

Бывший мэр Киселевска Кемеровской области 59-летний Сергей Лаврентьев погиб в перестрелке с неизвестными, напавшими на него в загородном доме. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кузбассу.

По данным СК, разбойное нападание произошло накануне вечером в селе Верх-Чумыш под Киселевском. Супруга экс-мэра заметила на участке силуэты двух людей с фонариками, после чего Лаврентьев взял ружье и вышел во вдор. Раздались выстрелы, выскочившая вслед женщина нашла тела супруга и неизвестного мужчины.

Источник портала VSE42.Ru рассказал, что на месте убийства были найдены десятки гильз от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья. По его словам, после перестрелки преступники скрылись на пяти автомобилях. В розыск будут объявлены минимум пять человек, в районе объявлен план «Перехват».

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В качестве основной версии рассматривается разбойное нападение. Предположительно, убитый преступник являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет. На месте работает следственно-оперативная группа.



