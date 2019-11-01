Злоумышленник открыл стрельбу в марсельском баре. Ранены шестеро

Шестеро посетителей бара в Марселе пострадали в результате нападения вооруженного мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Он подъехал к бару в 15-м округе города на мотоцикле примерно в 20:45 (22:45 мск), произвел несколько выстрелов из помпового ружья и скрылся.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Территория вокруг бара оцеплена, полиция пытается установить обстоятельства случившегося, а также личность преступника.

О мотивах нападавшего пока ничего не известно, однако в СМИ допускают, что речь идет о частом для Марселя сведении счетов между местными бандами.



