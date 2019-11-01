Северная Корея испытала реактивную систему залпового огня

КНДР подтвердила, что 31 октября провела очередные испытательные стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания были проведены Академией оборонных наук страны, которая направила доклад об успешном результате стрельб лидеру КНДР. Как сообщает ЦТАК, "верховный лидер Ким Чен Ын выразил удовлетворение в связи с этим и направил поздравления ученым национальной обороны, которые самоотверженно борются за развитие вооруженных сил самообороны, которые являются мускулами страны, и укрепление ее вооруженных сил".



