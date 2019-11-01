"Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!" Трамп высказался насчёт начала процедуры его отстранения

Дональд Трамп отреагировал на решение палаты представителей конгресса США – нижней палаты парламента страны – принять резолюцию об официальном начале процедуры его импичмента, и как всегда, в твиттере.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 октября 2019 г.

"Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!" — написал президент США.

В Белом доме после голосования в конгрессе заявили, что президент не сделал ничего плохого, а демократы, у которых в палате представителей большинство, об этом знают. "Безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов незаконной процедурой импичмента не навредит президенту Трампу, она навредит американцам", – говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа. В сообщении также подчеркивается, что демократы ежедневно тратят время на "фиктивный импичмент", вместо того чтобы сконцентрировать внимание на решении действительно важных вопросов.





Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила об утверждении резолюции, которая прописывает правила проведения импичмента президента. За документ проголосовали 232 человека, против — 196, большинство в нижней палате американского парламента принадлежит демократам.

Напомним, поводом для рассмотрения вопроса об импичменте президента США стала жалоба сотрудника разведки, который сообщил, что Трамп якобы пытался оказать давление на иностранное государство (Украину) для вмешательства в президентские выборы 2020 года. Речь шла о беседе с Зеленским, во время которой якобы обсуждалось расследование против украинской компании, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Байден собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах-2020. При этом сам Трамп уверяет, что не давил на Зеленского, украинский президент дваления тоже не заметил. В опубликованной стенограмме разговора Минюст США нарушений закона не обнаружил.