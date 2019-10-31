Смольный объявил аукционы на ремонт дорог в 2020 году. Пока на 2 млрд

Дирекция транспортного строительства Петербурга объявила 4 аукциона на ремонт дорог в 2020 году. Закончить надо в ноябре.

Информация об аукционах опубликована на сайте госзакупок 31 октября. Один лот на юго-западные районы оценен максимум в 700 млн рублей, юго-восточные – в 590 млн. 329 млн в лучшем случае Смольный отдаст за северо-западные дороги, 475 млн – за северо-восточные. Итоги аукционов предполагается подвести 19 ноября, срок исполнения контрактов – до середины ноября 2020-го.

Ранее «Фонтанка» рассказывала об адресной программе ремонта дорог, которую Смольный разработал на ближайшие 3 года. В списке на 2020-й год значилось порядка 170 адресов. По расчетам КРТИ на исполнение указа президента о приведении дорог в нормативное состояние ему надо порядка 12 млрд рублей ежегодно. Однако в проекте бюджета на 2020-й пока заложено 7 млрд на текущий ремонт и 1,3 млрд – на капитальный.



