На «Сортавале» водителя тягача лишили жизни сантиметры. Он «лизнул» отбойник, перевернулся и засыпал трассу щебнем

Водитель большегруза на пути из карьера в Петербург по Новоприозерскому шоссе задел разграничительное ограждение. Это стоило ему жизни.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, наполненный щебнем грузовик перевернулся около десяти часов вечера 31 октября неподалёку от горнолыжного курорта «Игора» под Петербургом. Он лишь слегка задел ограждение, но тяжелый груз по инерции спровоцировал опрокидывание всего автомобиля. Сила была такова, что водителя выбросило из машины на проезжую часть, он погиб на месте.

Судя по кадрам, которые в соцсетях выложили очевидцы, рассыпанный по трассе щебень практически не видно. Камни разбросаны по всем полосам.



