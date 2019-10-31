Новейший подводный стратегический ракетоносец "Князь Владимир" показал, что способен защищаться торпедами

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Владимир» проекта «Борей-А» успешно выполнил испытательную торпедную стрельбу в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море, сообщает 31 октября Минобороны России.

Стрельба производилась по судну-мишени из подводного положения. Ее выполнение обеспечили силы Беломорской военно-морской базы.

Ранее, 29 октября, экипаж РПКСН «Князь Владимир» выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

РПКСН «Князь Владимир» построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для Военно-Морского Флота России. От первых трёх «Бореев» — подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» — «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.



