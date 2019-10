Без Петрова и Боширова. Лидер оппозиционной партии Великобритании обвинил президента США во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп пытается оказать влияние на исход досрочных парламентских выборов в Великобритании 12 декабря, считает лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, о чём он сообщил в твиттере вечером 31 октября.

Donald Trump is trying to interfere in Britain’s election to get his friend Boris Johnson elected.



It was Trump who said in June the NHS is “on the table”. And he knows if Labour wins US corporations won’t get their hands on it.



Our NHS is not for sale.pic.twitter.com/AUhht3pCgL