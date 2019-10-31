Без Петрова и Боширова. Лидер оппозиционной партии Великобритании обвинил президента США во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп пытается оказать влияние на исход досрочных парламентских выборов в Великобритании 12 декабря, считает лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, о чём он сообщил в твиттере вечером 31 октября.

Donald Trump is trying to interfere in Britain’s election to get his friend Boris Johnson elected.



It was Trump who said in June the NHS is “on the table”. And he knows if Labour wins US corporations won’t get their hands on it.



Our NHS is not for sale.pic.twitter.com/AUhht3pCgL — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 31 октября 2019 г.

"Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы, чтобы избрали его друга (лидера консерваторов и премьера – ИФ) Бориса Джонсона", – написал он.





Он также обвинил Трампа в желании обеспечить доступ американских корпораций к Национальной службе здравоохранения Великобритании, и подчеркнул, что лейбористы в случае победы на выборах не позволят сделать этого.

Ранее Трамп в эфире лондонской радиостанции LBC заявил, что, по его мнению, Джонсон – "для этих времен именно тот самый парень". "Корбин был бы плохим для вашей страны, он повел бы вас по плохой дороге", – отметил Трамп. В то же время Трамп отметил, что в сделке Великобритании и ЕС по Brexit есть положения, которые могут затруднить подписание торгового соглашения с США.

Ранее в четверг покидающий пост спикер британской палаты общин Джон Беркоу заявил, что королева Великобритании Елизавета II дала согласие на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря. Таким образом, отмечали британские СМИ, законопроект о досрочных выборах полностью обрел силу закона.