"Мы должны отличать окончательные и стратегические цели от тактики". Асад не верит в российско-турецкий договор по Сирии

Россия достигла с Турцией соглашения по северо-востоку Сирии на основе сегодняшних реалий, они носят временный характер, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью государственным телеканалам, его цитирует агентство САНА.

"Россия отталкивается от суверенитета Сирии и целостности ее территорий, и эта политика не изменилась, но при этом политика России связана с современными реалиями. Российско-турецкий договор временный, а не постоянный. И мы должны отличать окончательные и стратегические цели от тактики", – сказал Асад.

Президент Сирии отметил, что РФ не была частью соглашений Анкары и Вашингтона. "Российские соглашения всегда объявлены, и нет ничего скрытого в российской политике, и это очень положительно для нас", – сказал он.

22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в арабской республике с Владимиром Путиным. На это время было объявлено 120-часовое прекращение огня. После многочасовых переговоров Путин позвонил сирийскому лидеру Башару Асаду, чтобы рассказать о договоренностях по прекращению операции Анкары. Дамаск ранее настаивал на том, что Эрдоган задумал аннексию северных территорий.



