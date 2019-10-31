Генконсульство Израиля в Петербурге возобновит работу завтра

Генеральное консульство Государства Израиль в Санкт-Петербурге, 30 октября объявившее о временной приостановке своей работы, возобновит ее 1 ноября. Об этом сообщается в четверг на официальной странице представительства в Facebook.

"Генеральное консульство Государства Израиль в Петербурге возобновляет работу завтра, 1 ноября, в обычном режиме", – говорится в сообщении представительства.

Временное закрытие консульства связано с решением министерства финансов Израиля об изменении ранее существовавшей договоренности и процедуры финансирования. Забастовка дипломатических работников Израиля, вызванная конфликтом МИД с министерством финансов страны, была объявлена бессрочной во всех 103 диппредставительствах государства за рубежом.



