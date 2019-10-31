"Роскомос" отправит на МКС двух турецких космонавтов

"Роскомос" отправит на МКС двух турецких космонавтов, сообщили в пресс-службе госкорпорации по итогам встречи гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина с послом Турции в РФ Мехметом Самсаром.

Состоялась встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина (@Rogozin) с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Российской Федерации г-ном Мехметом Самсаром — https://t.co/EfyVM1YNSM pic.twitter.com/pqrf0yETJB — РОСКОСМОС (@roscosmos) 31 октября 2019 г.

19 сентября Рогозин сообщил журналистам, что отправка в космос астронавта из Турции скорее всего состоится в 2023 году.





Рогозин тогда напомнил, что на международном авиасалоне "МАКС-2019", который посетили президенты России и Турции, он по согласованию с турецкой стороной сделал предложение Реджепу Тайипу Эрдогану отправить в космос астронавта из его страны в связи со столетием турецкой республики, приурочив полет к праздничной дате. Современная Турция образовалась в 1923 году в результате распада Османской империи после ее поражения в Первой мировой войне.

"Сейчас все это в проработке с турецкой стороны. На следующий день после встречи с Эрдоганом ко мне приехала правительственная делегация Турции, которая конкретизировала все наши идеи, и начался активный процесс", – сказал Рогозин.