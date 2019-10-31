Многоэтажный баскетбол. На Непокоренных строители поленились спускать мусор с 8 этажа и целились в кузов с балкона

Ремонт на восьмом этаже гостиницы «Орбита» строители превратили в увлекательную игру со швырянием мешков с мусором с высоты восьмого этажа. За минутный ролик они промахнулись дважды.

Видеозапись в соцсетях выложили очевидцы вечером 31 октября, дело происходит во дворе 4 дома по проспекту Непокоренных, там расположена гостиница «Орбита». На кадрах видно грузовик, припаркованных в арке, и группу людей на балконе восьмого этажа. С высоты летят, судя по звукам в момент приземления, тяжелые мешки с мусором. Первый из тех, что попал в кадр, угодил в цель, два последующих раза оказались провальными и содержимое упало на асфальт. В момент съемки в непосредственной близости от «развлечения» рабочих проходит множество пешеходов.

Дозвониться до гостиницы «Фонтанке» не удалось.



