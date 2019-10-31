Замначальника ДПС по Петербургу и Ленобласти Александров остаётся в статусе задержанного. Четыре адвоката хотят видеть его дома

До 72 часов продлён срок задержания заместителю начальника отдела ДПС по Петербургу и Ленобласти. Стало точно известно какие суммы взяток ему вменяют – не хватит и на приличную машину. Вины дорожный полицейский не признаёт.

Как передает корреспондент 47news, в начале десятого часа вечера 31 ноября в Приморском районном суде Петербурга состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю начальника второго отдела регионального Управления ГИБДД Михаилу Александрову. Защита просила продлить срок задержания до 72 часов. Следователь областного СК и прокурор были против. Фемида прислушалась адвокатам, которых у Александрова четверо. Время им необходимо на сбор документов характеризующих подопечного. Просить они собираются домашний арест.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Александрову вменяют взятки в размере 55 тысяч рублей, 450 тысяч и 1 миллиона 55 тысяч рублей. Обвиняемый вины не признаёт.

Накануне, 30 октября, на рабочем месте и дома у дорожного полицейского Следственный комитет провёл обыски. После мероприятий Александрова допросили и предъявили обвинение. Задержание офицера связано с тремя уголовными делами по статье 290 УК – "получение взятки в крупном и особо крупном размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Есть версия, что речь идет об организованных поборах с перевозчиков.

Напомним также, что дела были возбуждены после задержания в начале июля оперативниками ФСБ 35-летнего заместителя командира третьего отдельного батальона ДПС Николая Андреева — в прошлом подчинённого Александрова. Майора Андреева подозревают в небескорыстной опеке перевозчиков и грузоотправителей с карьеров с песком. Схему возможных поборов 47news подробно описал в материале "Как на трассах собирают искушения и плохо воспитывают майоров".



