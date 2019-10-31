Путин осмотрел корвет «Гремящий», который оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Владимир Путин посетил Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», где осмотрел корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания.

Президент поднялся на борт корвета, осмотрел его помещения, ознакомился с оборудованием и системами вооружения. Командир «Гремящего» капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал об особенностях управления новейшим кораблем, сообщает пресс-служба Кремля. Федеральные СМИ сообщают примечательные подробности этого визита.

Командир обратил внимание президента на нос "Гремящего", где расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", и рассказал, что в перспективе здесь могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон"."Циркон" обязательно будет", – сказал Путин, обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Министр в ответ улыбнулся и кивнул головой. Затем президент пожелал командиру успешных государственных испытаний.

«Гремящий» – головной корвет проекта 20385, заложенный 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года. Корветы этого проекта разработаны ЦМКБ «Алмаз», предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Корвет «Гремящий» станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. Дата сдачи судна – 25 декабря 2019 года, текущая готовность – 94,5 процента. С 5 ноября запланирован переход корабля на полигоны Северного флота для завершения государственных испытаний в декабре.



