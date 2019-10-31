Обысканный по делу о контрабанде антиквар: Надеюсь следствие вернет нам Кустодиева в целости и сохранности

При серии обысков антикварных лавок по уголовному делу о контрабанде в Петербурге были изъяты произведения искусства, никогда не покидавшие границ РФ. Об этом 31 октября «Фонтанке» рассказали в ООО «Антикварная лавка», что находится в переулке Сергея Тюленина.

«Следствие по непонятным для нас причинам забрало картины таких мастеров как Николай Кульбин, рисунки Кустодиева, произведения Сагайдачного и Саврасова. Творения первых двух мастеров – вообще не покидали территорию России. Картина Кульбина, например, была куплена у его внука и выставлялась в Русском музее несколько лет назад. Надеюсь нам вернут все в целости и сохранности», – сообщили представители антикварной лавки.

Адвокат Валерия Голянова из группы «Бизнес-развитие», защищающая интересы «Антикварной лавки», также сообщила, что планирует пожаловаться в прокуртару на процесс изъятия антиквариата. Напомним, «Фонтанка» подробно рассказывала о серии обысков по делу о контрабанде. В материалах уголовного дела фигурирует более 800 предметов старины, привезенных из Европы на грузовиках. Ранее по этой же истории были задержаны сотрудники Балтийской таможни.



