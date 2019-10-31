Петербургский адвокат и его друзья получили реальные сроки за вымогательство, разбой и оружие. Защитнику досталось больше всех

За самоуправство, вымогательство, разбой и незаконный оборот оружия в Петербурге осудили группу налетчиков. Адвокат Егиазарян отправится в колонию на девять с половиной лет.

О приговоре 31 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Фонтанка» ранее приводила примеры деятельности осужденных. Так, в июне 2016 года они в помещении жилкомсервиса на Большой Монетной избили двух бизнесменов и обобрали у них «Ауди-А6». Вместе с ключами в карманы налетчиков отправились 265 тысяч рублей и 900 долларов США. Угрозами и оружием у них же они требовали миллион рублей и «Ниссан». Во время обысков из квартиры адвоката забрали автоматы Калашникова, пистолеты «Глок» и «Беретта». В других местах жительства нашли долговые расписки, крупные суммы денег и ключи от «Тойота Ленд Крузер 200», «Рендж Ровер», «Феррари», «Мерседес-Бенц Гелендваген», «БМВ».

Больше всех получил адвокат Сергей Егиазарян. На нем четыре эпизода разбоя и столько же вымогательства, его единственного признали виновным в незаконном обороте оружия. Защитника приговорили к 9,5 годам в колонии строгого режима. Артем Арзуманян проведет в колонии строго режима шесть лет, он единожды участвовал в разбойном нападении и вымогательстве. Пять с половиной лет сидеть Месропу Багдасаряну, на нем по три эпизода того и другого. Еще на полгода меньше суд отправил под строгий режим Михаила Иглицына, он трижды вымогал и дважды разбойничал. Три года и восемь месяцев насчитали Юрию Агапычеву, в нападениях и вымогательствах он участвовал один раз.

Меньше всех получил Андрей Низиков, на нем также один разбой и одно вымогательство, но участие было менее вовлеченным. Его приговорили к двум годам общего режима, что позволило освободить его в зале суда – срок он отсидел с момента заключения в СИЗО (в случае, если суд отправляет фигуранта в колонию строгого режима, сутки в изоляторе в приговоре не учитываются).

В деле был еще один фигурант, бывший начальник эксплуатационного участка №1 ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района» Сергей Дадаев. Он заключил досудебное соглашение и отправился в колонию на четыре года.



