В Екатеринбург из-за сообщений о заминировании вернулся самолёт. Посадка прошла благополучно

Самолет, который не смог вылететь из Екатеринбурга в Сургут из-за сообщения о минировании, благополучно приземлился в аэропорту Кольцово вечером 31 октября. Судя по онлайн-табло аэропорта, речь идёт о рейсе UT-112 авиакомпании Utair.

Как сообщает источник портала E1.RU, самолет осматривают сотрудники правоохранительных органов. В Управлении на транспорте МВД России по УрФО журналистам портала заявили, что пока информацией для СМИ не располагают. Официальную информацию обещали предоставить позже. Официальных комментариев от авиакомпании также пока не поступало. Рейс до Сургута должен выполняться на самолёте ATR-72-500, который вмещает 70 пассажиров.

Znak.com со ссылкой на свои источники передает, что сообщение о минировании поступило по телефону от неизвестного и что оно ложное. Возле аэропорта дежурят пожарные и медики.



