Пропавшую в Купчино молодую мать с младенцем нашли на четвёртый день поисков

Полиция и волонтёры свернули поиски 24-летней жительницы Фрунзенского района Петербурга Сарвиноз Адизовой, которая трое суток назад вместе с грудным ребёнком исчезла по пути к торговому центру.

Как сообщают в отряде «Лиза Алерт», 31 октября девушка с четырёхмесячным сыном найдены живыми. Поиски закончились, едва стартовав: листовки с фотографиями и приметами потерявшихся в четверг только начали расклеивать на улицах и распространять по соцсетям, активных выездов волонтёры совершить не успели. По предварительной информации, опасностей города с трудом объясняющаяся на русском мать избежала.

О пропаже молодой жены и маленького сына 29 октября в полицию заявил 32-летний уроженец Узбекистана. По его словам, накануне утром супруга взяла мальчика и отправилась на прогулку. Дальше торгового центра «Континент» на Бухарестской заходить как будто не собиралась, документов с собой не брала. На связь выходить она перестала, телефон по-прежнему не доступен.

О причинах долгого отсутствия женщины пока не сообщается.



