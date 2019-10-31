Демократы большинством вынудили конгресс принять резолюцию, c которой может начаться расследование для импичмента Трампа

Большинство членов палаты представителей конгресса США одобрили проект резолюции, которая устанавливает правила расследования импичмента. Демократы и республиканцы были едины внутри своих партий.

Как сообщает The Washington Post, итоги голосования 31 октября выглядят следующим образом – 232 демократа «за» и 196 республиканцев «против».

Резолюция утверждает правила, по которым будет проводиться расследование. Так, она позволит президенту и адвокату опрашивать свидетелей и, в целом, участвовать в процедуре. Комитет по разведке Палаты представителей резолюцией обязан предоставлять стенограммы своих заседаний за закрытыми дверями, доводить до общественности их итоги.

Республиканцы, следует из резолюции, смогут предоставлять в суд документы и свидетельские показания при условии, что против этого не будут выступать демократы или же большинство членов комитета.





Чтобы предъявить президенту президенту обвинения, палате представителей необходимо большинство. После дело может быть передано в Сенат, где формируется судебный процесс. Конгрессмены в нем выступают как прокуроры, а сенаторы выполняют роль судей. Заседания ведет председатель Верховного суда. Чтобы отстранить президента от руководства страной, за это должны проголосовать 67 сенаторов из ста. В настоящее время, в верхней палате 53 республиканца, 45 демократов и два независимых сенатора.

Во время заседания 31 октября конгрессмены обменялись высказываниями. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси риторически отметила, что не знает, почему республиканцы боятся правды. «Это о правде. И на карту поставлено не что иное, как наша демократия», – добавила Пелоси.

Республиканцы в свою очередь обвинили демократов в том, что они пытаются отменить результаты выборов 2016 года «по советскому образцу».

«Этот момент требует больше, чем политики», – добавил в своем выступлении председатель комитета по внутренним правилам Джим Макговерн. «Если мы не будем привлекать этого президента к ответственности, мы лишим нас возможности привлекать любого президента», – сказал Макговерн.