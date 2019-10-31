«Ваш тайный советник»: История Русского Театра

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Шеф-редактор Владлен Чертинов и главный редактор Андрей Константинов говорят о театре в России. Хоронили ли актеров за оградой кладбища? Федор Волков – первый актер и режиссер постоянного русского театра. Где Островский брал сюжеты для своих произведений. Правила поведения в театре, актерские приметы и многое другое.

Слушайте подкаст «Фонтанки» о самых важных публикациях популярного исторического журнала «Ваш тайный советник» и о том, что по разным причинам не вошло в номер.



