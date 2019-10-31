Под Петербургом «Черри» сбила пешехода насмерть

Под колесами китайской легковушки в Лужском районе Ленобласти погиб мужчина. Как сообщает 47news со ссылкой на отдел пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

По предварительной информации, 31 октября около пяти часов вечера автомобиль «Черри» сбил 45-летнего пешехода на улице Гагарина в Луге. За рулем находился 36-летний мужчина. Пешеход скончался на месте. По данным ГИБДД, он пытался перейти дорогу в неположенном месте. По факту аварии проводится проверка.



