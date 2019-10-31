В ИГИЛ подтвердили гибель аль-Багдади и назвали нового «террориста номер один»

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена на территории РФ) подтвердила гибель своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщают информационное агентство Amaq, близкое к боевикам, и Reuters.

В аудиосообщении, на которое ссылаются агентства, о смерти аль-Багдади якобы говорит его преемник. Им стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.



