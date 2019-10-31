Происшествия
В ИГИЛ подтвердили гибель аль-Багдади и назвали нового «террориста номер один»
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена на территории РФ) подтвердила гибель своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщают информационное агентство Amaq, близкое к боевикам, и Reuters.
В аудиосообщении, на которое ссылаются агентства, о смерти аль-Багдади якобы говорит его преемник. Им стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.
Справка:
Об уничтожении аль-Багдади стало известно утром 27 октября. Позже журналисты описали и подробности спецоперации, в которой были задействованы восемь вертолетов и два беспилотника.
Напомним, Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ. Россия, по словам президента США, пропустила через контролируемое ей воздушное пространство американские вертолеты.
В Министерстве обороны России не оценили благодарность президента Трампа за помощь и не заметили «уничтожения» американцами главаря ИГИЛ, заявив, что не располагают доказательствами.