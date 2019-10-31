Поверил омбудсмену и получил три года. Первый вернувшийся на родину бизнесмен из «списка Титова» отправился в колонию

Кировский суд Ростова-на-Дону приговорил бизнесмена Андрея Каковкина к трем годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как пишет 31 октября «Интерфакс», Каковкин был первым предпринимателем из списка уполномоченного по правам бизнесменов Бориса Титова, который вернулся в Россию.

Суд признал доказанным, что директор ООО «Торговый дом "Гриф"» Каковкин в сговоре с учредителем фирмы «Дитис» Баскаковым 11 августа 2015 года похитил 10 млн рублей у ООО «МКТ».

Напомним, в феврале 2018 года российский бизнес-омбудсмен Борис Титов передал Владимиру Путину список предпринимателей, которые хотели бы вернуться на родину, но скрывались от правосудия за границей. Первым из списка вернуться решил Андрей Каковкин. Его арестовали сразу же после въезда в страну, затем отпустили под обязательство о явке. В августе 2018-го дело против Каковкина было прекращено, однако позже его возобновили.

Всего из «списка Титова» на родину пока вернулись четыре человека, из них только в отношении двоих прекращено уголовное преследование. И неизвестно — надолго ли.



