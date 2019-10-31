Педальный электрогрузовичок привлек внимание Top Gear. При Кларксоне такого не случалось

В былые времена самое популярное автомобильное телешоу в мире Top Gear ругали за излишнее увлечение супердорогими суперкарами и пренебрежение нуждами простых автомобилистов. Времена изменились, сменились ведущие, и «Топгир» стал настолько «ближе к народу», что иногда это пугает.

Так, например на сайте прежнего Top Gear не появился был рассказ про педальный электрогрузовичок EAVan. Ведь Кларксон, во-первых, ненавидел велосипедистов и, во-вторых, всегда оставался ярым сторонником ДВС и с пренебрежением относился к электротранспорту.

Но времена меняются, и теперь старина Джереми в своей новой ипостаси в Grand Tour даже сподобился похвалить Tesla. Но до восхваления электровелосипедов с кузовом даже сильно подобревший Кларксон дошел бы едва ли.

Хотя, конечно, сама по себе идея суперминиатюрного развозного четырехколесного грузовичка на вело-электротяге довольно привлекательна. Особенно такая веломашинка должна заинтересовать курьеров – доставщиков еды.





Грузовичок достаточно компактный, чтобы на нем было легко шнырять в городском потоке и пробираться по дворам. Моторчик в треть лошадиной силы (250 ватт) плюс педальная сила седока позволяют грузовичку легко покрывать расстояние до ста километров со скоростью не более 25 километров в час. На целый рабочий день курьера этого должно хватать, а на ночь машинку можно поставить на зарядку от обычной домашней розетки.

Кузов грузовичка целиком изготовлен из «зеленых» материалов. Помимо углеродного волокна использовалось и конопляное, а склеено это все было смолой на основе масла из оболочек орехов кешью. Защитникам природы должно понравиться.

Кстати, и кузова могут быть разные, включая грузопассажирские. При том, что по сути это все-таки велосипед, и, следовательно, не него права в большинстве стран не нужны, у него все же есть почти все «атрибуты» настоящего автомобиля, например, фары и зеркала заднего вида.

Но почему этот симпатичный грузовелосипед привлек внимание британского Top Gear, так и осталось загадкой.

Видео: EAV/Youtube