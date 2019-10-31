ФНС устала ждать, когда клининг выйдет из сумрака. СМИ узнали, что силовики забирают документы из десятков офисов — в том числе в Петербурге

Клининговый бизнес в шести регионах России проверяют на чистоплотность в ведении дел. Ревизором выступает управление «К» четвертой службы ФСБ, пишет «Коммерсантъ» 31 октября.

По информации издания, силовики прошлись более чем по двадцати адресам юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Москве, Подмосковье, Петербурге, Красноярском крае, а также Тамбовской и Челябинской областях. Сотрудники ФСБ действовали совместно с представителями Федеральной налоговой службы и изымали документацию.

Особенно налоговиков интересовали договоры по контрактам, переписка с заказчиками и контакты с площадками, которые обеспечивают клининговым фирмам незаконное применение налоговых вычетов, пишет издание. Как полагают в ФНС, клиенты уборщиков информированы о том, что низкую цену за свои услуги запрашивают те, кто уходит от налогов.

Издание добавляет, что спецоперации предшествовали попытки «обелить» клининговый бизнес: ФНС рекомендовала представителям теневого сектора организовать частную саморегулируемую организацию на базе объединенной Ассоциации клининговых и фасилити-операторов (АКФО). Это позволило бы в дальнейшем применять законные меры давления на неплательщиков, однако переходить на легальное положение пожелали не все.



