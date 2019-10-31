Ноябрь станет зимой: в первый день нового месяца петербуржцев ждёт гололёд

Первый день ноября начнётся с мокрого снега: осадки ожидаются и утром, и днём. Ночью температура не поднимется выше 0, а значит, петербуржцев ждёт гололёд.

Как отмечают синоптики, днём 1 ноября воздух потеплеет до +1 – +3 градусов, а вот с наступлением вечера резко похоладает. Ночь на 2 ноября будет по-настоящему зимней: столбики термометров окажутся на отметках от минус 1 до минус 3 градусов.

Впрочем, такие показатели уже не рекорд. Утром 30 октября была зафиксирована температура на пять градусов ниже нормы: снег выпал даже раньше, чем отключили последние фонтаны. Официально готовить город к зиме начинают с 1 ноября. Иллюминация в этом году доберётся даже до окраин.



