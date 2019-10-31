Городские дорожники пробуют избавиться от звания «снежного картеля» в суде

Городские дорожные предприятия, которые фигурируют в расследовании петербургского управления Федеральной антимонопольной службы о «снежном картеле», пытаются отменить решение ведомства. Само решение еще не опубликовано.

Согласно базе арбитража, 25 октября суд оставил без движения заявление ГУДП «Центр». Предприятие пыталось оспорить и через суд отменить решение и предписание УФАС от 18 октября. Номер антимонопольного дела, который называется в иске, совпадает с номером дела о «снежном картеле».

Кроме того, в арбитраже находятся иски к УФАС от ГУДСП «Курортное», ГУДП «Путь» и АО «Автопарк №7 Спецтранс». При этом решение антимонопольщиков до сих пор не опубликовано в полном объеме.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о выводах, которые УФАС сделало по итогам расследования. Возбуждено дело было еще в январе в отношении компаний СПб ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк № 7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб» и ГУДСП «Курортное». Эти организации заподозрили в заключении картельного соглашения на торгах по содержанию дорог. Поначалу речь шла о 13 контрактах, которые были заключены в прошлом году на 2019-й. Однако в итоге расследование захватило весь период 2016–2018 годов, соответственно выросло как число конкурсов — с 13 до 39, так и их совокупная стоимость — с 8,3 млрд до 24 млрд рублей.

К октябрю комиссия УФАС установила, что дорожные предприятия Петербурга искусственно поддерживали цены на торгах по содержанию улично-дорожной сети и имитировали конкуренцию; при этом действия предприятий координировались комблагом. УФАС обещало выставить штрафы, которые будут исчисляться сотнями миллионов рублей, предписало комитету устранить нарушения и не допускать их в будущем.



